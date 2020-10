Standard-coach Montanier kijkt reikhalzend uit naar match tegen Benfica: “Voor deze matchen leven voetballers”

Er vonden gisteren voorzittersverkiezingen van Benfica plaats in het Estadio Da Luz. Drie kandidaten: Luíz Felipe Vieira - de huidige -, João Noronha Lopes en Rui Gomes Da Silva. In totaal zullen er 50.000 fans gestemd hebben. Daarvan stond er nog een groot deel buiten gisteravond.

Benfica is straks de grote favoriet. Niet in het minst omdat de Rouches zeven spelers missen, waarvan toch vier basisspelers. Naast Raskin, Lestienne en Balikwisha (allen corona), kwam daar gisteren ook Muleka bij. De Congolese aanvaller reisde niet mee naar Lissabon. Hij heeft een scheur in de hamstrings en is vier tot zes weken out. “Nochtans voelde hij zelf amper pijn”, aldus Montanier. “Hij dacht aan krampen - we waren allemaal verrast door de diagnose.”