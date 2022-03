SITUATIESCHETS. Standard zit in de miserie en de boel staat op ontploffen. Wanneer horen we van Bruno Venanzi?

Standard Olivier Renard verbreekt de stilte en haalt uit naar Standard-voorzitter Bruno Venanzi: “Het is zijn speciali­teit naar anderen te wijzen”

Olivier Renard - ex-technisch directeur bij Standard en genoemd in Operatie Propere Handen - haalt in een interview met ‘Le Soir' stevig uit naar Rouches-voorzitter Bruno Venanzi. “Hij is van alles op de hoogte, maar het is nooit zijn fout.”

