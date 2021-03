Selim en zijn volgelingen: Amallah speelde Am Kerhweg zoals ze hem in Luik altijd willen zien

StandardSelim Amallah (24) nam zijn ploegmaats bij de hand in Eupen en leidde hen met “de belangrijkste goal uit mijn carrière” naar de bekerfinale. De Rouches zijn een cup-ploeg - alles of niks zit in hun DNA - en hopen ook in het weekend van 24 en 25 april op een Amallah die er zijn hoofd bijhoudt. Want als hij speelt zoals gisteren, is hij van goudwaarde.