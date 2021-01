Sandrine Moreau: steun, toeverlaat én klankbord van Standard-T1 Mbaye Leye: “Mbaye is gemaakt om trainer te zijn”

Standard Gezocht: vlotscoren­de diepe spits, Philippe Montanier heeft nog geen uitgespro­ken leider voor zijn Luikse voorhoede

26 oktober Roger Claessen, Ralf Edström, Aurelio Vidmar, Ole-Martin Aarst, Dieumerci Mbokani, Michy Batshuayi, to name a few. Standard de Liège heeft een geschiedenis van sterke, vlotscorende diepe spitsen. Op zo iemand kan Philippe Montanier dit seizoen niet rekenen - centraal voorin is zijn ploeg zoekende.