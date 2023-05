Ronny Deila’s pokerface valt af: “Ik weet niets over de zaken die over mij geschreven worden”

Deila kreeg logischerwijs veel vragen in het Westelse Kuipje over zijn toekomst. Zelf ontkende hij alles wat hem in verband bracht met Club en dat staafde hij met een opstelsom. “1. Ik heb geen akkoord met Club Brugge. 2. Er is geen contact geweest tussen beide clubs. Er zijn drie partijen in deze zaak – Standard, Club Brugge en ikzelf. Ik heb een contract hier en ben hier gelukkig. Ik weet niets over de zaken, die over mij geschreven worden. Dat zorgt voor problemen rond de club. Het heeft een invloed op iedereen en het vergt enorm veel energie. Al krijg ik er vooralsnog geen stress van. In de komende dagen wil ik graag duidelijkheid. Of ik blijf bij Standard en we gaan er tegenaan of er zal iets anders gebeuren.”