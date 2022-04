Overname helemaal rond: 777 Partners is de nieuwe eigenaar van Standard

777 Partners, gevestigd in Miami, is gespecialiseerd in verschillende sectoren, gaande van verzekeringen, consumenten- en commerciële financiering, sport en entertainment tot zelfs ruimtevaart. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. Het Italiaanse Genoa C.F.C kwam vorig jaar in handen van 777 Partners, net als 70 procent van de aandelen bij het Braziliaanse Vasco da Gama. Het wil binnenkort ook het Franse Red Star Paris overnemen .

Er is een tijdelijke overgangsstructuur opgezet waarin de verschillende departementshoofden in contact staan met de managers van het Amerikaanse bedrijf. Binnen deze structuur is Pierre Locht aangesteld als CEO ad interim. “Het doel van dit proces is om alle beslissingen te kunnen nemen die op korte termijn nodig zijn voor de club, terwijl de acteurs van 777 Partners de tijd krijgen om de concrete werking van de aanwezige teams te leren kennen en in de toekomst de best mogelijke verbeteringen aan te brengen”, klinkt het in een statement. “Het voorbereidend werk met het oog op het nieuwe seizoen, vooral op sportief vlak, is zo al begonnen.”