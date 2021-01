Operatie afslanking begonnen bij Standard: Oulare en Avenatti naar B-kern verwezen en er mogen nóg spelers vertrekken

StandardÇa bouge op Sclessin. Standard rekent niet meer op Obbi Oulare (24) en Felipe Avenatti (27) – dat was al even duidelijk. Maar de aanvallers werden nu ook naar de B-kern verwezen. De ­reden? Ze moeten vertrekken.

Nieuwe coach Mbaye Leye wordt straks voorgesteld bij de Rouches. Eerst zal hij de spelersgroep toespreken, zijn plannen uit de doeken doen. Daarin bijgestaan door zijn technische staff. Een nieuw begin voor iedereen bij Standard, niet het minst voor de spelers.

Zal er niet bij zijn als Leye zijn uiteenzetting geeft: Obbi Oulare. De spits voor wie ze 3,5 miljoen euro neertelden vorig jaar. Hij kreeg afgelopen weekend een aangetekend schrijven van de Luikse club. Om te zeggen dat zijn prestaties niet voldeden aan wat er van hem verwacht wordt. Meer nog: de aanvaller zal met de B-kern/de U21 moeten meetrainen vanaf nu. In de A-kern is voor hem geen plaats meer. Oulare werd later ook telefonisch op de hoogte gebracht.

Volledig scherm Obbi Oulare © BELGA

Avenatti: KV Mechelen?

Het was al een tijd duidelijk dat Standard niet verder wilde met de spits. Enerzijds omdat ze vinden dat hij te vaak geblesseerd is – hij viel vlak voor het nieuwe jaar opnieuw uit, maar is intussen hersteld –, anderzijds omdat Oulare doorweegt op de loonmassa. Dat hij ex-coach Montanier na het gelijkspel op Anderlecht bekritiseerde omdat hij niet in de basis stond, werd hem intern niet in dank afgenomen.

De club wil Oulare graag verhuren en onderzocht daarvoor al een aantal concrete pistes. Het Engelse Barnsley is voor de spits (voorlopig?) geen optie. Hij hoopt dat er eerstdaags een andere club uit de bus komt waar hij zijn carrière kan verderzetten.

Felipe Avenatti – spitsbroeder van Oulare – is eenzelfde lot beschoren. Ook hij traint vanaf vandaag in principe mee met de B-kern en moet weg. De Uruguyaan kan rekenen op interesse van een aantal ploegen in eerste klasse. Hij zou in eerste instantie worden verhuurd. KV Mechelen is één van de gegadigden, ze kunnen zo’n type aanvaller gebruiken Achter de Kazerne. Malinwa moet dan wel het loon van de Uruguayaan overnemen.

En zo is operatie afslanking aan de gang bij Standard. Schrik niet als er de komende dagen en weken (vooral uitgaand) een aantal transfers worden aangekondigd.

Volledig scherm Felipe Avenatti © BELGA

Want: het is de verwachting dat er nog een aantal sterkhouders worden verkocht. CEO Alexandre Grosjean gaf begin december toe dat Standard “in overlevings­modus zit” én dat de kern afslanken een reële optie is. “Alleen gaan we daarbij zeker rekening houden met alle elementen, dus ook onze sportieve ambities”, klonk het nog.

Er volgen er nog

De namen die het vaakst circuleren, zijn Samuel Bastien en Selim Amallah – voor wie het buitenland al in de zomermercato lonkte. Ook Duje Cop, Aleksandar Boljevic en Eden Shamir zouden mogen vertrekken in Luik. En voor Gojko Cimirot was er in het verleden al vaker interesse. Inkomend is het dan wachten op een nieuwe, scorende spits – zeker gezien de situatie van Oulare en Avenatti. Of niet?

Enfin, voor Oulare is het alweer een tegenslag. Door verschillende blessures is hij nooit kunnen doorbreken op Sclessin. Het is tot dusver het verhaal van zijn carrière. Opgeven heeft hij nooit gedaan. “Ik ben een strijder”, zei hij anderhalf jaar geleden. Oulare moet zijn woorden de komende tijd kracht bijzetten.

Avenatti kon dan weer nooit aarden bij de Rouches. Te introvert.

Het wordt een interessante maand in Luik.

Een nieuwe coach, de jacht op een eerste overwinning sinds 1 november en een plaats in de top vier. Maar is dat laatste nog realistisch als de kern verder wordt afgeslankt?

Volledig scherm Felipe Avenatti. © BELGA