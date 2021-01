Onze Standard-watcher na eerste match én zege van Leye: “Dit was wat ze nodig hadden in Luik. Een overwinning zonder franjes en zonder veel gedoe”

StandardVoilà, de trainerscarrière van Mbaye Leye is goed gestart. Met een logische overwinning tegen Waasland-Beveren. Zonder veel gedoe, zonder veel heisa. Dat is welgekomen in Luik. Lees hieronder de eerste analyse van onze Standard-watcher.