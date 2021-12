Olivier Renard verbreekt de stilte en haalt uit naar Standard-voorzitter Bruno Venanzi: “Het is zijn specialiteit naar anderen te wijzen”

StandardOlivier Renard - ex-technisch directeur bij Standard en genoemd in Operatie Propere Handen - haalt in een interview met ‘Le Soir' stevig uit naar Rouches-voorzitter Bruno Venanzi. “Hij is van alles op de hoogte, maar het is nooit zijn fout.”

Het is al meer dan twee jaar dat Olivier Renard weg is bij Standard. De ex-doelman woont en leeft momenteel in Canada als sportief directeur bij CF Montréal. Renard is sinds het voorjaar van 2020 persona non grata op Sclessin. Op 10 februari vorig jaar legde voorzitter Bruno Venanzi klacht tegen Renard neer omdat diens naam genoemd werd in Operatie Propere Handen. Via RTBF was immers uitgelekt dat de technisch directeur zich op de kap van de club had verrijkt via ‘het systeem’ van spijtoptant Dejan Veljkovic. In totaal zou het om 75.000 euro aan retrocommissies en een Rolex ter waarde van 12.500 euro gaan.

Op die aantijgingen komt Renard nu terug in Le Soir. “Venanzi liegt over alles”, aldus Renard. “Hij werd zelf ondervraagd in het kader van Operatie Propere Handen om uitleg te geven over holle scoutingsverslagen. Hij heeft daarop beslist om mij aan te vallen. De waarheid is dat er niemand iets beslist op Standard zonder dat hij ervan weet. Alle documenten passeren langs zijn neus. Het is zijn specialiteit om achteraf naar anderen te wijzen. Of om te vertellen dat hij naïef is geweest en op bepaalde zaken niet heeft gelet. Het is nooit zijn schuld. Wel die van Bob Claes, daarna Daniel Van Buyten, Benjamin Nicaise, ikzelf of Michel Preud’homme.”

Volledig scherm Olivier Renard en Dejan Veljkovic. © Photo News

Volgens Renard maakt Venanzi de club kapot. De voormalig doelman verwijst ook naar de zaak omtrent fraude bij de transfer van Junior Edmilson. Standard werkt daarbij nog altijd aan een overeenkomst met STVV, Venanzi riskeert er zelfs nog een klacht voor valsheid in geschrifte. “Ik kan me voorstellen dat een potentiële overnemer liever eerst wacht tot die zaak is uitgeklaard”, aldus Renard, die zelf naar eigen zeggen geleden heeft onder de beschuldigingen van Venanzi voor zijn aandeel in het ‘systeem Veljkovic’.

Renard hekelt ook hoe Veljkovic zich als spijtoptant gedraagt. “Hij doet zich nu heiliger voor dan de paus, maar wie meer weet, ziet er zo doorheen. Mijn naam wordt trouwens enkel genoemd in de media, ikzelf en mijn advocaat hebben geen toegang tot het dossier. Ik ben sinds mijn vertrek naar Canada een viertal keer teruggekeerd naar België en heb daarbij telkens de onderzoekers op de hoogte gebracht voor een eventuele ondervraging. Telkens kwam het antwoord dat men mij niet nodig had.”

Volledig scherm RTBF bemachtigde documenten van de ondervraging van Dejan Veljkovic over Olivier Renard (Standard) © RTBF

Lees ook.