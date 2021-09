Niels Nkounkou moet de concurrentie op links aanscherpen bij Standard: “Mijn seizoen zal geslaagd zijn als we Europees voetbal halen”

Ietwat timide. Zo stond Nkounkou de media te woord. Stille stem, veelal bescheiden antwoorden.

De Franse linkerflank wordt door de Rouches een jaar gehuurd van Everton. Daar kwam hij in juli 2020 terecht na omzwervingen bij onder meer Brest en Marseille. Veel spelen op het hoogste niveau deed hij echter niet in Engeland. Nochtans tekende Nkounkou op voorspraak van Carlo Ancelotti, de toenmalige coach, bij Everton. Want ook Juventus en RB Leipzig toonden concrete interesse. “Hij heeft me overtuigd, ja”, bevestigde Nkounkou. “Het was fijn om met hem te werken, ik heb veel bijgeleerd. Net als van Rafa Benitez, trouwens. Ik ben er defensief sterker geworden. (grijnst) Wees gerust, ik kom hier met voldoende basis. Ancelotti werkte veel met video’s, liet ons zeer tactisch trainen ook.”

De overstap naar Standard verliep rimpelloos voor Nkounkou. “Ik ben hier super ontvangen, zit goed in mijn vel. Weet je: Standard is een ploeg die vaak Europees speelt — dit seizoen jammer genoeg niet. Maar ik heb goede dingen gehoord van mensen die ik heb aangesproken. Ik kende bijvoorbeeld Moussa (Sissako, verdediger bij de Rouches, red.) nog van vroeger toen we tegen mekaar speelden in de regio Parijs. En ik zag wat video’s toen ik wist dat de deal in orde zou komen. De Jupiler Pro League, dat is iets anders. Het was niet de competitie die ik dagelijks bekeek.”

De Franse jeugdinternational gaf aan dat hij zich “zonder achterstand” kon inwerken in het team van Mbaye Leye. “Ik ben er klaar voor, we zien wel dat de coach beslist.”

Volledig scherm © Photo News

Het seizoen begon al vroeg voor Nkounkou. Hij werd geselecteerd om met de Franse ploeg deel te nemen aan de Olympische Spelen. Maar Les Bleus geraakten niet voorbij de eerste ronde. Een ontgoocheling. “De resultaten waren inderdaad slecht. We hebben er lessen uit getrokken. Wat er ook van zij, het was een super ervaring. Extraordinaire.”

Nkounkou keert in principe na het seizoen terug naar Everton. Dat wilde geen aankoopoptie in het contract laten opnemen. “Misschien rekenen ze nog op mij. Dat ik ginder zo weinig speelde, was de beslissing van de coach. Er was natuurlijk veel concurrentie.”

Die is er minder in Luik. Nicolas Gavory zit de laatste weken niet in zijn beste vorm. Nkounkou zal naar eigen zeggen “vechten” voor zijn plaats. Met het nodige respect, natuurlijk. Hij heeft het voordeel van de polyvalentie. Linksachter, linksmidden of linksvoor: het maakt hem allemaal niet uit. Leye kan hem in elk spelsysteem gebruiken. Nkounkou besluit: “Mijn seizoen zal geslaagd zijn als we Europees voetbal halen — zo heb ik Standard leren kennen: een ploeg die meedoet voor de prijzen —, als ik veel gespeeld heb én als ik goede statistieken kan voorleggen.”

Volledig scherm © Photo News