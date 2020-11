Nacer Chadli springt Standard bij met zo'n 1 miljoen euro

Standard Corona treft nu ook Standard: Balikwisha, Raskin, Sissako en keepers­trai­ner Van Steenberg­he testen positief

21 oktober Standard Luik heeft bekendgemaakt dat spelers Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako positief hebben getest op het coronavirus. Het trio ging meteen in quarantaine en mist al zeker de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League, donderdag in eigen huis tegen het Schotse Rangers, en de competitiewedstrijd van zondag op het veld van STVV. Ook keeperstrainer Jan Van Steenberghe testte positief.