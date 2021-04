Na mokerslag in bekerfinale: waarom de druk op Standard torenhoog blijft om Europees voetbal te halen

Jupiler Pro League Klauss schoot Standard op voorsprong tegen Genk, maar daar viel wel wat voor te zeggen

19 maart Opnieuw een tussenkomst van de videoref die over de tongen gaat. Tien minuten na rust van de topper tussen RC Genk en Standard werd op aangeven van de man in het busje, Wim Smet, een afgekeurde van João Klauss tóch gevalideerd. Maar door de officiële buitenspellijn die gedeeld werd op tv, werden toch wat wenkbrauwen gefronst. Wat denkt u op basis van bovenstaand beeld: stond de Braziliaanse spits van Standard buitenspel of niet? Laat het weten via onderstaande poll.