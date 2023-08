Na een rampstart smacht Standard naar de dollars van zijn Amerikaanse eigenaars

PORTRET. De internatio­nal Axel Witsel: altijd als eerste op het wedstrijd­blad, maar nooit de publieks­lie­ve­ling

Na 130 interlands vindt Axel Witsel het goed geweest. De 34-jarige middenvelder van Atlético Madrid was vijf grote toernooien basisspeler van de Rode Duivels. “Hij is de speler die we allemaal willen zijn”, zei Roberto Martínez over hem. Door zijn balvastheid en tactisch inzicht enorm geliefd bij de bondscoaches, maar bij het grote publiek toch vaak misbegrepen omwille van zijn risicoloze spel.