Mbaye Leye wil ‘de Francky Dury van Standard’ worden: “Ik ben niet de handpop van Michel Preud’homme”

Standard Is Montanier een miscast van Standard? 6 op 6 of lot van koele minnaar lijkt bezegeld

20 december Philippe Montanier is een koele minnaar van het spel. Is hij een miscast van de Luikse directie? Wat er ook van zij: zes op zes tegen Moeskroen en STVV is een must voor Standard en de Franse coach. Sinon... In het Zuiden van het land zijn alle voetbalogen gericht op de Luikse bestuurskamer.