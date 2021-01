Mbaye Leye bij voorstelling als nieuwe coach Standard: “Ik wil opnieuw passie zien”

“Een introductie is eigenlijk niet nodig”, zei algemeen directeur Alexandre Grosjean. “Met Mbaye hebben we een kind van het huis binnengehaald.” Zes maanden nadat hij werd gepasseerd als opvolger van Michel Preud’homme zit Mbaye Leye toch op de stoel waar hij wil zitten. “Ik heb altijd geloofd dat ik hier op een dag zou zitten”, zei hij. “Ook op het moment dat ik hier mijn C4 als assistent tekende. Rancune tegenover de club heb ik ook nooit gevoeld, anders had ik hier vandaag niet gestaan.”

Deze voormiddag sprak hij de spelersgroep een eerste keer toe op l’Académie. Kort na de middag werd Leye officieel gepresenteerd als nieuwe T1 van de Rouches. “Ik zit hier omdat de club zich in een moeilijke situatie bevindt, anders was er geen nieuwe trainer nodig”, vervolgde de ex-spits, die zal worden bijgestaan door Patrick Asselman als T2. “Als ik de afgelopen maanden van Standard bekijk, dan mis ik vooral de passie die spelers moeten uitstralen om voor deze mooie club te spelen. Dat heb ik heb ook meteen op het hart gedrukt. Mijn voorganger is ontslagen, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik verwacht meer van de spelers dan dat ze tot op dit hebben laten zien. Zij moeten tonen dat ze het DNA van Standard in hun bloed hebben.”

Gezocht: scorende spits

Standard stuurde aanvaller Obbi Oulare en Felipe Avenatti naar de B-kern, Leye hoopt dat er snel offensieve versterking bijkomt. “We zijn op zoek naar een spits die 15 tot 20 goals kan maken. Als je de selectie analyseert dan zie je dat het defensief best wel ok is. We hebben de op één na beste verdediging, maar offensief is het te weinig. De directie weet waar het schoentje wringt en zoekt oplossingen. Dit wordt een heel belangrijke maand voor ons met veel wedstrijden. Over de ambities op lange termijn - Standard staat 11de op 7 punten van play-off 1 - wil ik me niet uitspreken, ik wil vooral een duidelijke identiteit creëren. De spelers moeten opnieuw kunnen proeven van een overwinning. Het zal de jongens die onder hun niveau presteerden helpen om opnieuw de oude te worden.”

