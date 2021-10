Luka Elsner voorgesteld bij Standard: “Als coach heb je weinig zekerheden, hoop dat ze mijn keuze in Kortrijk begrijpen”

StandardLuka Elsner is voorgesteld als nieuwe coach van Standard. De 39-jarige Sloveen begrijpt de frustratie bij KV Kortrijk - hij verbrak er onverwacht zijn contract -, maar hoopt toch op begrip. “Ik begrijp hun frustratie deels, maar het is makkelijk om over moraal te spreken in hun plaats.”

Luka Elsner heeft de pers een eerste keer te woord gestaan als T1 van Standard. De Sloveen liet zijn contract bij KV Kortrijk eenzijdig ontbinden - de wet van ‘78 - en trapte daarmee in Kortrijk op heel wat tenen. Elsner zelf verdedigt zijn keuze. “Na een eerste gesprek met Alexandre Grosjean en Bruno Venanzi is het snel gegaan. Toen ik m’n beslissing duidelijk maakte bij Kortrijk heb ik een goed gesprek gehad. Mijn keuze is ook een puur sportieve, Standard is een grote club. Natuurlijk begrijp ik hun frustratie deels, maar het is makkelijk om over moraal te spreken in hun plaats. Als trainer heb je weinig bescherming in je contract en kan je bij tegenvallende resultaten op straat liggen. Ik heb genoten van m’n tijd bij Kortrijk en heb me volledig gesmeten voor de club. Ik hoop dat ze mijn situatie begrijpen.”

De 39-jarige coach weet dat er weinig tijd is. Zaterdag komt OHL al over de vloer, een wedstrijd waar maar beter gewonnen wordt. “Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen. Het is een club met veel emotie en geschiedenis, ook de grootste club waar ik al coach was. Ik wil de problemen die er zijn zo snel mogelijk van de baan krijgen. Ik heb de ambitie om weer een samenhangend elftal tussen de lijnen te brengen. Natuurlijk hebben we niet de tijd om alles rustig aan te pakken, we moeten meteen wedstrijden beginnen winnen. Mooi voetbal, dat komt wel. Ik ben hier toegekomen in een groep die er zin in heeft, geen groep die in een dip zat.”

Volledig scherm Alexandre Grosjean, Luka Elsner en William Still. © Photo News

Algemeen directeur Alexandre Grosjean lichtte de keuze voor Elsner als opvolger van Mbaye Leye toe. “We hebben tot de laatste seconde achter Mbaye Leye gestaan, en zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het ontslag is nooit de schuld van één persoon, maar in het voetbal betaalt de coach wel de rekening. Dit was een mislukking van de hele club. Nu beginnen we met een wit blad, en hopen we op die manier niet dezelfde fouten te maken. We willen een ander resultaat, en Luka Elsner lijkt voor ons de juiste man op de juiste plaats.”

Will Still

Naast Elsner werd ook assistent William Still voorgesteld. Na een korte periode als hoofdcoach bij het Franse Stade Reims keert hij als assistent terug naar Standard. De onderhandelingen met Still liepen al voor het ontslag van Mbaye Leye. Still kon ook op belangstelling van Anderlecht rekenen, maar koos uiteindelijk toch voor Standard. Hij was er tussen 2015 en 2016 al actief als video-analist, en had naar eigen zeggen nog ‘unfinished business’ in Luik. “Standard heeft veel voor me betekend in mijn carrière. Ik krijg ook de kans om samen te werken met Luka. Het klopt dat er ook gesprekken waren met Anderlecht en Vincent Kompany, maar Standard is een deel van mij. Uiteindelijk was het geen moeilijke keuze. Dit is een goede stap in mijn carrière, ook al word ik geen T1. Ik ben ook nog altijd maar 28 jaar.”

Volledig scherm Will Still. © Photo News