Leye: “We mogen niet denken dat we ticket play-off 2 al in handen hebben”

Maar we kennen het probleem van de Luikse club. De regelmatigheid ontbreekt. “Daarom zal mijn discours voor de match ‘exigeant’ zijn”, aldus Leye. “We moeten het aanpakken zoals we dat doen tegen Anderlecht of AA Gent. We mogen zeker niet denken dat we ons ticket al in handen hebben. Jullie kennen Standard ook. In zulke wedstrijden is het voor ons nooit gemakkelijk. We moeten het aanpakken zoals tegen AA Gent (2-1-winst, red.) en Eupen (0-4-winst, red.). Winnen is het doel. Dit is de laatste rechte lijn van het seizoen. Alles is nu belangrijk. We zijn meester van onze eigen situatie. Of ik zal luisteren naar wat er gebeurt in de andere matchen? Neen, dat haalt niets uit. Ik focus me op onze wedstrijd.”