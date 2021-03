Leye blijft rustig na ‘zege van de opgestropte mouwen’: “Uiteindelijk is het belangrijkste dat het hands was”

Wat was dat allemaal in Luik gisteravond? Geen goal, wel goal, geen goal.

Beide ploegen die mekaar finaal te lijf gingen. Street Fighter in de Croky Cup.

Een wedstrijd waar veel over zal nagepraat worden. Maar à la fin heeft Standard zich gekwalificeerd voor de halve finale van de beker. En daarvoor mogen ze zichzelf best wel op de borst kloppen bij de Rouches. Niet dat het voetballend zó fantastisch was.

Standard speelde wél met een hoge intensiteit, met veel karakter en mentaliteit. Gretig, het mes tussen de tanden. Leye: "We hebben ons werk gedaan tegen een ploeg die normaal gezien superieur is. Tijdens onze competitiewedstrijd in Brugge werden we nog door hen gedomineerd. We wisten dat we technisch goed moesten zijn, dat we onze duels moesten winnen."

Leye feliciteerde zijn ploeg na afloop. De Luikse coach was rustig in zijn analyse. Hij deelde ook de mening van Philippe Clement dat er een VAR nodig is in deze fase van de beker. "Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat het hands was."

Raskin was weer het kuitenbijtertje van weleer. Cimirot liep zich te pletter. Sissako was de aangename verrassing centraal achteraan. Klauss - hij leek buitenspel te staan bij het doelpunt van Muleka - de targetman voorin. Sterk in al zijn eenvoud. Een handjevol, die Braziliaan. Vraag maar aan Brandon Mechele. In het laatste halfuur was het dan weer pompen voor de Rouches. Vrouwen en kinderen eerst. Bodart hield hen recht, lange ballen werden naar voor getrapt. Uitvoetballen was zeker op het einde een utopie. Op geen enkel moment lieten de Luikenaars de schouders hangen.

De werkoverall werd aangetrokken. Deze zege kwam er door de opgestroopte mouwen. "Je suis un peu content", grijnsde Leye. Een beetje blij. "Alle ingrediënten waren aanwezig. Maar ik zal pas helemaal tevreden zijn als we dit een paar weken na mekaar kunnen herhalen. Dat moet je kunnen als je voor deze club voetbalt."

Ook Nicolas Raskin ging door op de mentaliteit van de ploeg. "Dit is Standard, dit is de manier waarop we altijd willen voetballen. Het is onze identiteit. Soms moet je strijder zijn en ervoor vechten. Het is ook wat de coach ons gevraagd heeft voor de wedstrijd. We wilden alles geven voor de fans. (denkt na) Ik denk wel dat ze fier zijn op ons."

Eupen in halve finale

Die kans is groot. Terwijl ze bij Club Brugge naar binnen stormden na het laatste fluitsignaal, vierden ze bij Standard alsof ze de beker gewonnen hadden. Zij reageerden uitgelaten na de zege, vielen mekaar in de armen.

De blik nog niet gericht op de wedstrijd van zondag in Moeskroen.

Of op de halve finale die een week later volgt - ze genoten van het moment.

In die halve finale nemen ze het op tegen Eupen. Niet onoverkomelijk. Zeker niet als je de ambitie hebt om de beker te winnen.

Toen Leye werd geconfronteerd met de loting, antwoordde hij met een grijns. "Wat ik ervan vind? Dat we nog wat langer op l'Académie zullen slapen."

De druk is wat van de ketel op Sclessin. Mocht wel na de 3 op 18 in de Jupiler Pro League. Maar Leye heeft gelijk als hij vraagt om herhaling. Zijn ploeg heeft de laatste maanden al te vaak blijk gegeven van wisselvalligheid. De ene match top, de andere flop. Wat wordt het op Le Canonnier? Vreugde of verdriet?

