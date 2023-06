KIJK. Carl Hoefkens vergelijkt Standard met ‘Lady in Red’: “Ongelofelijk mooie vrouw waar je eerst moet mee dansen om geweldige nacht te beleven”

Fris, bescheiden en Frans met Nederlands afwisselend. Carl Hoefkens (44) charmeerde bij zijn persvoorstelling bij Standard, dat hij vergeleek met een bloedmooie vrouw. “En daar moet je al eens mee op restaurant gaan of mee gaan dansen. Wel, dit wordt mijn eerste dans met de ‘Lady in Red’.” Of hoe je de Vurige Stede inpakt.

Hoefkens was goed voorbereid naar de propvolle perszaal van Sclessin afgezakt. Één: hij wist dat je over de taalgrens punten scoort door Frans te spreken. Iets wat hij deed. Niet perfect, maar niemand die daar een probleem mee had. “Ik weet wel dat er zeker momenten gaan zijn waarop jullie met mijn Frans gaan kunnen lachen”, had hij er namelijk meteen bijgezegd. “Maar dat gaat ongetwijfeld verbeteren, want ik vind het belangrijk.”

Twee: hij wist dat een goede metafoor altijd werkt. Wel, in zijn twee uur durende rit van Knokke naar Luik eerder deze week verzon hij die van de ‘Lady in Red.’ “Dit gaat misschien een beetje vreemd klinken, maar Standard is voor mij een bloedmooie en passionele vrouw”, begon hij. “Eentje die veel kan geven, maar soms zullen er momenten zijn dat we op restaurant moeten of al eens gaan dansen, want geweldige nachten met vrouwen zoals Standard moet je verdienen. Kijk, dit wordt mijn eerste dans met deze geweldige dame.”

Play-off 1

Weinig kon Hoefkens nog fout doen. Fergal Harkin, de sportief directeur formerly known als Ronny Deila’s boezemvriend, had eerder al gezegd dat hij “ontzettend blij” hij was met de komst van Hoefkens. “We hadden meer dan 70 sollicitanten. Vanaf het eerste moment dat we elkaar spraken, gaf Carl me energie. Hij is de juiste man om deze club vooruit te helpen, onze spelers beter te maken en onze ambities te verwezenlijken.”

Die ambities zijn niet min: de top zes. Play-off 1. Daarvoor moet Standard wel nog heel wat doen op de transfermarkt. Huurlingen als Zinckernagel en Alzate vertrokken, net als Dussenne en Cimirot. Allemaal basisspelers. “Dat is een van de uitdagingen van het moment”, zei Hoefkens. “Ik wou er per se maandag al aan beginnen om samen met Fergal zoveel mogelijk spelers te bekijken, de kern te overlopen en te zien welke spelers van de Académie kunnen doorstromen. Het is niet erg dat hier minder middelen dan Club Brugge zijn. We moeten misschien harder werken om spelers te vinden, maar we zullen ze vinden.”

Yaya Touré

Revanchegevoelens ten opzichte van Club Brugge had Hoefkens niet, al gaf hij uiteindelijk wel toe dat de wedstrijd tegen blauw-zwart, de nieuwe club van zijn voorganger, aangeduid zal staan op zijn kalender. “Toen mijn komst naar Standard officieel werd, heeft iedereen bij Club mij succes gewenst. Ook Mannaert en Verhaeghe. Het was onmogelijk om nee te zeggen. Ik heb nochtans met enkele andere clubs (drie Engelse clubs toonden interesse, red.) gepraat. Maar dit vond ik de beste keuze. Ik moest niet lang twijfelen.”

Yaya Touré, gewezen superster van Manchester City, wordt zijn assistent. De Ivoriaan zet de volgende stap in zijn trainerscarrière en geldt als extra troef om potentiële aanwinsten naar Luik te halen. “We waren op zoek naar iemand die een bepaalde meerwaarde kon bieden”, legde Hoefkens uit. “Het is fantastisch om iemand met zijn ervaring op het allerhoogste niveau naar hier te halen. Yaya wil ook graag werken met jonge spelers en zich verder ontwikkelen als coach.” Ergens in de komende dagen sluit Touré aan.

Nog dit: Hoefkens gaat in de Vurige Stede wonen. “Ik vind het belangrijk om een connectie te hebben met de stad waarin ik werk. Daarom ga ik hier in een appartement wonen. Vanessa en de kinderen gaan voorlopig niet mee verhuizen. Ik ben een workaholic, dus zouden ze mij thuis toch niet veel zien”, lachte hij.

Kortom: de openingsdans was veelbelovend. Nu de rest nog.

