Juve-huurling Daouda Peeters wil volgende stap zetten bij Standard: “Ik wil voor grinta en power zorgen”

Tweede persmoment op twee dagen bij de Rouches.

Het zijn drukke dagen in Luik - de club opende intussen ook een rouwregister na het trieste overlijden van Wilfried Van Moer.

Peeters charmeerde bij zijn voorstelling.

Goedlachs. Vlot in het Frans, vlot in het Nederlands. Net als zijn ploegmaat Hamza Rafia wordt de Belgische middenvelder gehuurd van Juventus. “Ik hield van het project van deze mooie, grote en ambitieuze club. Ik ben een jonge speler met weinig ervaring. Ik hoop toch dat ik speelkansen ga krijgen én dat ik rustig kan groeien.”

Voor Peeters was het belangrijk om de volgende stap in zijn carrière te zetten. Lees: minuten maken op het hoogste niveau. Zijn intrede op Sclessin vrijdag werd alleszins gesmaakt door de technische staff, de ploegmaats en de fans. De middenvelder liet meteen zien uit welk hout hij gesneden is. Hij lachte: “Mijn gele kaart? Als er met mijn ploegmaats iets gebeurt, kom ik tussen. Ik vind dat normaal. Voorts zal ik proberen grinta en power bij te brengen op het Standard-middenveld.”

Peeters werd deels opgeleid door Lierse en Club Brugge. Drie jaar geleden trok hij de deur in Jan Breydel achter zich dicht en vertrok hij naar Sampdoria, waar Juve hem dus weghaalde. “Ik heb geen spijt dat ik in Brugge ben vertrokken - ook al kende ik er mooie momenten. Maar in Italië ben ik tactisch rijper geworden, heb ik ervaring opgedaan. Spelen met de U23 in de Serie C is niet zo gemakkelijk. Je komt er spelers tegen die het spelletje doorhebben, hoor.”

Hij praatte in Turijn veel met Miralem Pjanic, trainde er dagelijks met de A-kern. “Ergens in mijn achterhoofd denk ik wel aan Juventus, maar nu wil ik vooral het maximum geven bij Standard. De Rode Duivels? Daarvoor ben ik niet naar België gekomen. Ik wil me vooral tonen in Luik, met deze ploeg wil ik dingen bereiken.”

