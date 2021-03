João Klauss door de ogen van zijn vader: “Zijn droom? De Seleçao”

Standard Fans Standard uiten ongenoegen met spandoeken aan poorten Sclessin: “Montanier, ga weg!”

22 december Het zijn woelige tijden in de Vurige Stede. Standard zakt in de stand alsmaar verder weg en dat pikken de fans niet langer. Ze kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet uiten in het stadion en doen dat dan maar met spandoeken aan de poorten van Sclessin.