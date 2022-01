Joachim Van Damme over verrassende transfer naar Standard: “Als het van mij had afgehangen, zat ik hier twee jaar geleden al”

Jupiler Pro League600.000 euro plus bonussen. Dat is de transfersom die Standard betaalde aan KV Mechelen voor Joachim Van Damme. Verrassend veel, want de 30-jarige middenvelder speelde in 2021 - mede door chronisch ontstoken buikspieren - amper 7 volledige matchen. Bij de Rouches wil Van Damme zichzelf weer op de kaart spelen. “Ik ben meer dan zomaar een breker, anders hadden ze me niet gehaald.”

Joachim Van Damme, dit seizoen amper twee basisplaatsen bij KV Mechelen, die voor 2,5 jaar bij Standard tekende. Achter De Kazerne vielen ze twee weken geleden net niet van hun stoel toen de Rouches aanklopten. Die transfer hadden ze heus niet zien aankomen, ook al trok Standard al langer aan de mouw van de Waaslander (twee jaar geleden boden ze nog 800.000 euro, maar toen liet KVM Van Damme - sterkhouder op dat moment - niet gaan).

Nu ging KV Mechelen al snel overstag voor drie vierde van dat bedrag. En dat de Rouches, financieel toch niet de gezondste van de klas, de looneisen van Van Damme zou inwilligen, hadden ze helemaal niet verwacht. Voor een speler die zo weinig minuten maakte, had de middenvelder bij KV Mechelen een riant contract. Van Damme speelde het voorbije kalenderjaar amper als gevolg van pubalgie. Dat hij vorige zomer met overwicht aan de voorbereiding begon, hielp ook al niet... Het is een publiek geheim dat Van Damme niet de grootste prof is die er rondloopt.

“Ik heb inderdaad een klein beetje achterstand om hier te beginnen, ook door een positieve coronatest”, vertelt de speler. “Zuur, maar ik ben hard aan het werken om die achterstand weg te krijgen. Ik doe alle groepstrainingen mee en werk ook individueel. Het is zwaar, maar ik wil zo snel mogelijk spelen. Zondag tegen KV Mechelen al? Dat zou mooi zijn. Dan wordt het een wedstrijd in de wedstrijd. Waarin heel wat fraais heen en weer gezwierd zal worden, sowieso (lacht). Maar na 90 minuten geven we elkaar een hand en zijn we weer even goede vrienden.”

In het klassement staat KV Mechelen dan wel voor Standard, een stap terug vindt Van Damme dit allerminst. “Standard is nog altijd een topclub. Hier zijn toch nog andere mogelijkheden dan bij Mechelen. Die zijn groeiende, maar ik denk niet dat ze van vandaag op morgen al aan Standard kunnen. Hier zit veel meer kwaliteit in de groep dan de rangschikking doet vermoeden. Standard staat te laag in de stand. Ik moest niet lang twijfelen om hier te tekenen, nee. Trouwens, twee jaar geleden was ik hier ook al rond, toen met Michel Preud’homme, maar raakten de clubs er niet uit. Als het van mij had afgehangen, zat ik hier twee jaar geleden al.”

Over zijn ambities windt Van Damme geen doekjes. “Ik wil hier tonen dat ik ook de opbouw kan verzorgen, dat ik meer ben dan zomaar een breker. Anders had Standard me ook niet gehaald, toch? Het is de bedoeling dat ik ook hier de patron in de kleedkamer word, maar ik ben nog rustig nu. Eerst weer op niveau komen.”

