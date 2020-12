Is Montanier een miscast van Standard? 6 op 6 of lot van koele minnaar lijkt bezegeld

Standard Standard-coach Montanier en Amallah dan toch niet positief op corona

10 september Standard leefde in lichte onzekerheid toe naar het duel met OH Leuven van zaterdagavond. Er werd getwijfeld of Philippe Montanier en Selim Amallah covid-19-positief hadden getest. Intussen is er uitsluitsel: beide heren zijn negatief.