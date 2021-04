Interesse uit Congo en Midden-Oosten voor Preud’homme, maar het blijft voorlopig bij cocktails en golf

Belgisch voetbalDe vrienden van Congo willen Michel Preud’homme als hun nieuwe bondscoach. In het Midden-Oosten kan hij zo aan de slag bij elke topclub. Er zijn opties in Europa. Tiens, hoe zou het zijn met de trainerspauze van de vice-voorzitter van Standard?

‘Hey Michel – How’s Life – Are You ok’, zong Anouk in 1999.

Wel, het leven van Michel Preud’homme (62) in pandemietijden speelt zich af tussen Knokke – zijn domicilie – en Luik, zijn werkplaats. Want, u weet wel, Preud’homme is tot nader order nog steeds vice-voorzitter en sportief raadgever van Standard. Zo was de vertrouwensstem voor Mbaye Leye na het ontslag van Philippe Montanier er een van Preud’homme.

Hij kijkt videobanden van spelers, houdt meetings met Bruno Venanzi. En hij golft – daar heeft Michel steeds aangenaam gezelschap voor...

Preud’homme in coronacrisis is zoals u en wij, zeker? Comme ci comme ça.

Het is zowat een jaar geleden dat Preud’homme – toen nog coach van de Rouches – tijdens de eerste coronagolf voor zichzelf de beslissing nam om een punt te zetten achter zijn trainerscarrière. “Ik vind steeds moeilijker de energie”, legde Preud’homme enkele maanden later uit. Trainerspauze.

Twaalf maanden later is Preud’homme nog altijd blij met zijn ‘train de vie’ langs de zijlijn. Een terugkeer in de dug-out hoeft niet, al is de deur niet potdicht. Niets moet, alles mag.

Zo kreeg Preud’homme de afgelopen maanden diverse aanbiedingen uit het buitenland – binnen en buiten Europa – om opnieuw aan de slag te gaan. Clubs of federaties die om een (Zoom-)gesprek vroegen, kregen dat ook. Preud’homme praatte met iedereen die geïnteresseerd was – heel vaak uit beleefdheid, een of twee uitzonderlijke keren omdat het project hem echt wel boeide.

In de voorbije uren lekte de interesse van de nationale ploeg van Congo uit. De federatie beleeft een periode van sportieve chaos en ex-Standard-speler Polo Mpoku is er nu een beetje de drijvende kracht achter het herstel. Mpoku ziet in Preud’homme de leider die Congo nodig heeft.

Het is evenwel onze inschatting dat een avontuur in Afrika in de wereld zoals die vandaag is, niet evident is voor Preud’homme...

Ook het Midden-Oosten wenkt intussen voor hem, en tevens is Preud’homme benaderd door clubs in Europa.

In België waagde hij zich de voorbije maanden met één club aan ‘testing the waters’, maar ook daar is geen continuïteit in de gesprekken in het vooruitzicht.

Aan niemand heeft Preud’homme tot dusver garanties gegeven. Geen enkel project is voorbij het stadium van de ‘verkenning’ gekomen. Hoe dan ook is Preud’homme niet zinnens om snel een beslissing te nemen.

Iedereen mag nog steeds zijn kans wagen bij Michel Preud’homme, maar vooralsnog houdt hij het bij een leven met cocktails, golf, Bruno Venanzi wat raad influisteren, en de voetbalwereld lekker laten gissen wat volgt in zijn carrière.

