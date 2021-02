Hommeles op Sclessin: fans beletten spelers stadion te verlaten, ook bus Anderlecht geblokkeerd maar bij thuiskomst feestelijke ontvangst

De nieuwe nederlaag, net thuis tegen Anderlecht, was er te veel aan voor enkele supporters van Standard. Zij blokkeerden de exit van de parking op Sclessin, zodat zowel de thuisspelers als de bus van Anderlecht het stadion niet konden verlaten. Frustraties om opnieuw een zwakke prestaties van hun Rouches, die na een 3 op 18 in de competitie opnieuw weggezakt zijn naar de tiende plaats. De remonte onder Mbaye Leye bleek er een van korte duur. Pas nadat sterkhouders Carcela en Amallah onderhandelden met de fans, keerde de rust terug. Ook Bokadi stapte uit. Opnieuw crisis dus bij Standard, dat op deze manier zelfs een plek in play-off 2 dreigt mis te lopen.

Afgrijzen ten opzichte van de eigen spelers, maar ook haat voor Anderlecht. Nog wat extra gevoed omdat de vijand uit Brussel nog voor de 1-3 paars-witte vlaggen had opgehangen in de catacomben van Sclessin. Zo blokkeerden de fans ook de bus van RSC Anderlecht. Op beelden is te zien hoe Kompany met het veiligheidspersoneel in gesprek is. Pas rond half zes, meer dan twee uur nadat de Clásico erop zat, kon Anderlecht de terugreis richting Brussel aanvatten. Bij de terugkeer in Neerpede een uur later stonden op hun beurt fans van Anderlecht om de spelers te bedanken voor de zege in de Clásico. Ook daar Bengaals vuur, zoals te zien op de onderstaande Instagram Story van Killian Sardella. ‘Een Clásico die win je’, staat er op de foto te lezern.