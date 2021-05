Hommeles bij Standard: Amallah raakt slaags met fans nadat ze hem bespuugden en zijn wagen met bier bekogelden

Standard Geplaagde Standard-coach Montanier: “Voel steun van de groep nog”

19 december Alle twijfels onder de mat stoppen, kan Philippe Montanier alleen met resultaten. De Franse coach heeft niet het gevoel dat zijn team niet langer achter hem staat. “Ik voel zeker dat ik hun steun nog heb”, zegt Montanier. “Het beste bewijs daarvan was onze tweede helft in Kortrijk. We streden tot de laatste seconde en kwamen nog heel dichtbij een gelijkspel. Ik weet dat we in een mindere periode beland zijn, maar ik werk zo hard ik kan om oplossingen te vinden, de spelers te helpen en samen tot betere prestaties te komen.” Montanier pikte ook nog even in op de reactie van Obbi Oulare na de wedstrijd tegen Anderlecht. Toen sprak de spits zijn ontgoocheling uit over het feit dat hij niet mocht starten. “Ik zou liever hebben dat hij op mijn bureau zijn beklag doet. De rest van de groep doet dat, hij is de uitzondering. Obbi heeft het recht om zijn mening te geven, maar het is jammer dat dat zo moest.”