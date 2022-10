Het geval-Amallah: de verbanning die zich al maanden aankondigt

Standard Luka Elsner voorge­steld bij Standard: “Als coach heb je weinig zekerheden, hoop dat ze mijn keuze in Kortrijk begrijpen”

Luka Elsner is voorgesteld als nieuwe coach van Standard. De 39-jarige Sloveen begrijpt de frustratie bij KV Kortrijk - hij verbrak er onverwacht zijn contract -, maar hoopt toch op begrip. “Ik begrijp hun frustratie deels, maar het is makkelijk om over moraal te spreken in hun plaats.”

12 oktober