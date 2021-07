Het blijft onrustig in Luik: Standard krijgt tijdelijk transferverbod opgelegd

Voor alle duidelijkheid: in paniek zijn ze nog niet in Luik.

Wat wel is: spelers definitief aantrekken is uit den boze voor de Rouches, spelers huren evenzeer. Voorlopig is het verbod nog tijdelijk - het is ook niet gepubliceerd in Sportleven deze week, wat initieel het plan was. Mocht Standard plots spelers verkopen en daardoor weer over voldoende middelen beschikken, kan het verbod dan ook worden opgeheven.

“We zien het niet als een echte sanctie”, aldus Grosjean. “Eerder als iets administratief. D’ailleurs, we hadden voor onszelf al uitgemaakt dat we geen spelers zouden halen, mochten we niemand verkopen. Die sanctie of straf hadden we onszelf al opgelegd. We hebben tot maandag gekregen om onze rekeningen aan te zuiveren. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken. Vergeet niet dat we nog geld moeten ontvangen van een bepaalde club voor een speler (doelt op de transfer van Zinho Vanheusden, wiens contract gisteren afliep, red.) Dat heeft wat vertraging opgelopen, maar we rekenen erop dat het akkoord wordt nageleefd. Is dat niet het geval zal voorzitter Venanzi het geld lenen aan de club. Dan wordt het tijdelijke verbod - ik wil dat toch benadrukken - opgeheven en kunnen we opnieuw inkomende transfers doen. Erger is het niet.”

Volledig scherm CEO Alexandre Grosjean. © Photo News

Zo blijft het hoe dan ook behoorlijk onrustig in Luik.

Niet vergeten: vorig seizoen kreeg Standard geen licentie in eerste zit. Pas toen ze naar het BAS trokken, waren ze verzekerd van een plek in het profvoetbal. Dit seizoen was er dan weer geen probleem voor het behalen van de licentie. Door de coronamaatrdegelen was alles ietwat versoepeld.

Maar nu komt dit er weer bij. Het imago krijgt zo toch een nieuwe deuk.

Wet van ’78

Zeker nu ook het dossier met Michel-Ange Balikwisha stilaan het kookpunt bereikt. De flankaanvaller stuurde gisteren een brief naar de club waarin hij dreigt om de wet van ’78 te gebruiken. Ter herinnering: de speler wil naar Antwerp, Standard wil dat hij tekent voor Club Brugge. Omdat er met blauw-zwart een onderling akkoord is voor 6 miljoen euro met bonussen. Standard reageerde gisteren ontgoocheld via een communiqué op de website. “De eenzijdige verbreking van het contract tussen speler en club refereert naar geen enkel motief en werd zonder voorafgaande kennisgeving verzonden. Standard steekt al enkele jaren enorm veel energie in de opleiding van zijn jonge spelers. De club constateert met droefheid dat Michel-Ange - een parel van de Académie - heeft besloten een daad te stellen die zeer schadelijk is voor de belangen van Standard de Liège.”

Voorts noemen ze het “betreurenswaardig” en kunnen ze zich niet voorstellen “dat een andere club op eender welke wijze betrokken zou kunnen zijn bij deze eenzijdige breuk.”

Het dossier Vanheusden, de transfer van Balikwisha, het tijdelijke transferverbod... Het worden spannende dagen op Sclessin.

Volledig scherm Balikwisha verbrak zijn contract met de wet van '78 voor een transfer naar Antwerp. © BELGA