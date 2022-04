Henri Depireux, stylist bij het Standard van Van Moer, overleden

Depireux scoorde 20 keer in 70 matchen tijdens zijn drie jaar op Sclessin. In de nationale ploeg brak hij evenwel niet door, gebarreerd als hij werd door de onaantastbare aanvoerder Paul Van Himst. Depireux bleef steken op 2 interlands. In de selectie voor het WK in Mexico werd Pierre Carteus van Club Brugge door bondscoach Raymond Goethals verkozen boven Depireux als stand-in voor Van Himst.

In 1971 verliet Depireux de drievoudige kampioenenploeg van Standard. Hij trok naar Brussel, naar Racing White, dat later opging in RWD Molenbeek. Toen de Brusselse fusieclub kampioen werd in 1975, was Depireux reeds teruggekeerd naar Luik, naar zijn moederclub FC Luik waar hij nog twee seizoenen “uitbolde” vooraleer aan een lange trainerscarrière te beginnen. Die bracht hem van de kleinere Luikse clubs Bas-Oha en Tilleur via Union Namen bij Winterslag, waarmee hij het behoud verzekerde in 1982, om daarna een buitenlandse tocht aan te vatten bij Belenenses (Portugal), Bellinzona (Zwitserland), Metz en Red Star Paris (Frankrijk). Hij werd ook bondscoach van o.a. Kameroen en Congo. In 2000 keerde Depireux even terug naar Standard, waar hij als interimaris in een duobaan met zijn ex-ploegmaat Jean Thissen de zieke Tomislav Ivic kwam vervangen.