Harde kern Standard scherp in open brief aan bestuur: “De club is een schim van zichzelf”

Belgisch voetbalDe fanatieke supporters van Standard zijn de malaise bij hun club meer dan beu. De harde kern besloot het heft in eigen hand te nemen en schreef een open brief gericht aan het bestuur van de club. “We hebben vele mooie verhaaltjes en excuses gehoord, maar we gaan wel van teleurstelling naar teleurstelling.”

Het gaat niet goed met Standard. De Rouches kregen tijdens deze Europe Play-off een tweede kans op Europees voetbal, maar presteerden ondermaats. Het slechte seizoenseinde is ook de harde kern van de club niet ontgaan. “Onze club is niet meer dan een schaduw van zichzelf met als dieptepunt een magere laatste plaats in de Play-offs”, klinkt het in een open brief.

De fans zijn erg hard voor hun bestuur: “Het klopt dat de huidige gezondheidscrisis schadelijker is voor ons dan voor eender welke andere club in België. Maar dat kan lang niet alles verklaren. Deze situatie is niet gisteren ontstaan. We moeten nog maar eens vaststellen dat het bergafwaarts gaat met onze club.”

De huidige toestand van de club wordt vergeleken met die onder Roland Duchâtelet. Toen werd een heuse opstand georganiseerd om zijn vertrek te eisen. “We hebben Venanzi voldoende tijd gegeven om zich te bewijzen en de zaak draaiende te houden.” Ook onder meer Michel Preud’homme, Benjamin Nicaise en Alexandre Grosjean moeten het ontgelden: “Wie was er verantwoordelijk voor de transfers. Mr. Preud’homme? Mr. Nicaise? Mr. Grosjean? De transfers waren geen miscasts, het was puur amateurisme!”

De supporters hopen dat er snel actie ondernomen wordt. De komst van een nieuwe investeerder lijkt voor de harde kern onvermijdelijk. “Het is voor ons een noodzaak dat er snel een nieuwe investeerder bij de club betrokken wordt. Daarnaast willen we een sterke persoonlijkheid aan het hoofd van de club. Zie dit als een waarschuwing want ons geduld stuit op zijn limieten.” Of Venanzi en co ook echt gehoor gaan geven aan hun achterban zal de toekomst moeten uitwijzen.

