Hamza Rafia, Standard-aanwinst die met Cristiano trainde en goed overeenkomt met Benzema: “Provoceren en gevaarlijk zijn: dat is mijn spel”

Hij is geboren in Kalaat es Senam (Tunesië), groeide op in Lyon (Frankrijk), verhuisde naar Turijn en probeert zich nu te settelen in Luik.

Rafia toonde zich vrijdagavond tegen Oostende in zijn debuutwedstrijd tegen de Rouches. Ook al kreeg hij slechts een kwartier.

Hij hield de bal bij, nam initiatief, dúrfde. Zijn technisch surplus viel op. Zelf blijft hij bescheiden. “Het was vooral een overwinning van het collectief, we toonden dat deze groep een enorme groepsmentaliteit bezit. We werden daarbij geholpen door het publiek. Dat was… la folie.”

Standard toonde in januari al interesse in Rafia en bleef hem in de gaten houden. Zijn polyvalentie is een troef. “Ik kan links, rechts of centraal uit de voeten. Ik voel me overal à l’aise.”

De Tunesische international speelde twee seizoenen voor de U23 van Juventus - hij trainde mee met de A-kern en scoorde zelfs in een bekerwedstrijd tegen Genoa - na negen jaar bij Olympique Lyon. Hij verklaart zijn keuze voor de Luikenaars. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik wil spelen op het hoogste niveau. Ik heb mijn kans gekregen, deed het best goed. Maar ik heb nog niet de status van andere spelers. Het project dat Standard me voorschotelde, was interessant. Een ploeg in heropbouw waar jonge spelers de mogelijkheid krijgen om ervaring op te doen. En niet vergeten: dit is een grote club in België.”

Over zijn kwaliteiten zegt Rafia. “Ik provoceer, lok fouten uit, wil gevaarlijk zijn, speel het liefst vooruit.”

Hij trainde in Turijn dagelijks met Cristiano Ronaldo - “hij praat nooit over wat hij al bereikt heeft, wel over wat hij nog wil bereiken” - en Paulo Dybala. De Argentijn is een voorbeeld voor Rafia. “Een van de beste spelers van Juventus. Ik hou van de manier waarop hij speelt.”

En de middenvelder komt goed overeen met… Karim Benzema van Real Madrid. Ze groeiden op in dezelfde straat, waren buren, startten hun carrière bij dezelfde club - SC Bron Terraillon - en speelden allebei voor Lyon. Benzema feliciteerde Rafia op sociale media na zijn doelpunt tegen Genoa. “Hij is voor iedereen in onze wijk een voorbeeld van hoe je kan slagen in het leven. Zijn zus kent mijn familie goed, zijn kleine broer en ik waren goede vrienden…”

De Rouches huren hem een jaar van Juventus met een optie tot aankoop. “Of ik ooit wil terugkeren naar Turijn?” Een grijns volgde. “Ik ben volledig gefocust op dit seizoen, de rest zien we wel binnen een paar maanden.”

