Geen grote naam, wel gerespecteerd bij Man City: onbekende Ier Fergal Harkin wordt nieuwe sportief directeur van Rouches

StandardStandard heeft zijn nieuwe sportieve directeur zo goed als beet. 777 Partners legt het lot van de Luikse club in handen van de onbekende Ier Fergal Harkin (45). Hij komt over van Manchester City, waar hij een brede functie had.

Het nieuwe Standard krijgt eindelijk vorm. Het was al bekend dat Standard op het punt stond zich te versterken met een buitenlandse TD. Volgens onze informatie gaat het om Fergal Harkin. Niet de grootste naam in de voetbalwereld, maar wel een gerespecteerde spil in het City-netwerk.

De oud-speler van Leicester City en Bohemians FC is in het bezit van een Master in Business Studies en werkte na zijn actieve loopbaan zes jaar voor Nike. In 2009 werd Harkin aangenomen door Manchester City. Daar bekleedde hij verschillende functies. Hij werkte er in de scouting, ontfermde zich over de uitgeleende spelers en werd daarna gepromoveerd tot ‘Pathway and Partnership Manager’. Een brede rol waarin hij de acht loan managers van City stuurde en de leiding had over een team van video-analisten, kinesisten, conditiecoaches, psychologen en voedingsspecialisten.

Lommel nog afgewezen

Harkin wees eerder een voorstel af om voor Lommel, dat tot het City-netwerk behoort, te gaan werken. Hij was vorig jaar nog in beeld bij Celtic om er sportief directeur te worden. De Schotse topclub had goede ervaringen met Jason Denayer en John Guidetti, twee spelers die via City in Glasgow belandden. Harkin ging uiteindelijk niet op de aanbieding in.

Standard weet hem nu wel te verleiden. De Rouches staan voor een ware revolutie deze zomer. Het in Miami gevestigde investeringsfonds 777 Partners nam de club midden maart over van Bruno Venanzi. Het grote doel is om Standard weer naar de Belgische top te brengen, maar in de VS beseffen ze stilaan dat dat tijd zal kosten.

Nog 3 kanshebbers als T1

Harkin moet wel meteen aan de bak in Luik. Zo dient hij na het recente ontslag van Luka Elsner een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. De gesprekken met de resterende drie kandidaten zitten in een afrondende fase.

Verder zijn er nog heel wat spelers die nog niet weten waar ze aan toe zijn. Prioriteit is bijvoorbeeld de contractverlenging van Nicolas Raskin (contract tot medio 2023), maar dat belooft een zware opgave te worden. Verschillende spelers zitten aan het einde van hun cyclus en hopen op een vertrek. Daarnaast moet de kern versterkt worden. Er is sprake van vijf à zes inkomende namen, al vindt men binnen 777 dat de huidige selectie voldoende kwaliteiten bezit om in de top acht te eindigen.

Aan Harkin, die nog nooit de sportieve eindverantwoordelijkheid droeg, om de knopen door te hakken. Het is de verwachting dat Standard zijn komst begin deze week wereldkundig maakt.

