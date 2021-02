Eerste verlies voor coach Mbaye Leye: “We hebben onze fouten cash betaald. En Club had een sterke dag”

Standard“Standard kan op dit moment niet rivaliseren met Club Brugge.” Coach Mbaye Leye was groots in de nederlaag. De Rouches kwamen simpelweg te kort – een schande is dat niet.

“Soms speel je tegen een ploeg die sterker is.”

Leye was eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd.

Standard startte nog goed op Jan Breydel – met een goal van Bokadi in de derde minuut –, maar kreeg daarna nog amper een poot aan de grond. Het verschil in kwaliteit was te groot.

Een poging van Balikwisha, een stevige knal van Klauss brachten Mignolet nog enigszins in de problemen. Voorts was het een rustige namiddag voor de Brugse doelman. Leye: “Het was ‘trop court’. In de duels, in de intensiteit. Misschien hebben we hen wakker geschud door zo vroeg te scoren. Daarna kwamen we onder druk te staan.”

De tegendoelpunten kwamen er na zeer matig en naïef verdedigen van Raskin (de 1-1), Gavory, Dussenne en Bodart (2-1) en Bastien (3-1). “Naïef? (grijnst) Dat verwoorden jullie nog braaf. We hebben onze fouten cash betaald – hier moeten we uit leren voor de komende weken. En niet vergeten dat Club Brugge een sterke dag had. Zij misten geen controles, hun passing was uitstekend. Een moeilijke wedstrijd.”

Mehdi Carcela verwoordde het als volgt. “We hebben hen door die tegengoals de kans gegeven om hun voetbal te spelen.”

Overlopen

De Rouches liepen quasi een hele tweede helft achter de feiten aan. Er was niets te beginnen tegen dit blauw-zwart. Het middenveld van de Luikenaars werd overlopen, achteraan botsten ze op hun limieten – vooral Dussenne en Gavory, dan –, aanvallend deemsterden Balikwisha en Klauss stilletjes weg. Ze vermochten niets tegen het surplus aan vernuft van de Bruggelingen.

“Club is de meest constante ploeg van de laatste jaren”, alsnog Carcela. Niemand die hem zal tegenspreken.

En zo kwam er gistermiddag een eind aan een reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag voor coach Leye. Treuren in een hoekje deed de Senegalees echter niet. Integendeel. Met de borst vooruit stond hij de media te woord – zoals het een trainer betaamt. Zonder in clichés te vervallen. “Neen, dit is niet het beste wat ons kon overkomen. Vooraf werd gezegd: ‘Standard n’a rien à perdre.’ Maar we hadden wel iets te winnen, natuurlijk. Ach, laat ons de dingen benoemen zoals ze zijn. Wij zijn op dit moment niet klaar om te rivaliseren met Club Brugge. Het maakt deel uit van ons leerproces. Nu moeten we vooruit kijken. Als ik straks uit de deur stap, ben ik het alweer vergeten.” Leye weet ook dat hij wellicht tegen de toekomstige landskampioen moest wedijveren.

Positieve vibes

Wat er ook van zij, met 13 op 18 was zijn eerste maand als T1 een voltreffer. Hij reanimeerde een zieltogende ploeg, maakte van hen een ‘contender’ voor play-off 1. Leye zette elke speler op de juiste positie, durft vooruit te voetballen én te verdedigen. Tegen Waasland-Beveren, KV Mechelen of Club Brugge. Zonder schroom, maar ook zonder de defensieve taken te verwaarlozen. Niet langer het angtshazenvoetbal van onder Philippe Montanier. Positieve vibes in Luik.

Afwachten of dat zo blijft. Woensdag volgt het burenduel tegen Seraing in de Croky Cup, volgend weekend komt OH Leuven op bezoek. De weg is lang, het parcours hobbelig. Het eindstation? On verra.

