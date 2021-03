Een inschatting van de harde communicatie van Mbaye Leye: ‘t is dansen op een slappe koord

Sparen Hoe financiert u best uw verbouwin­gen?

1 maart Hebt u tijdens de coronaperiode ook ineens beslist om uw huis te verbouwen? Of realiseert u zich dat er nog werk aan de winkel is om uw huis energiezuinig te krijgen? De vraag is dan hoe u die werken wil financieren: met een hypotheeklening, een renovatielening of een groene lening? Spaargids.be legt uit dat elke kredietvorm zijn voor- en nadelen heeft.