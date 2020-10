De wereld door de ogen van vrijbuiter Mehdi Carcela: “Corona maakte me paranoïde”

De ene vindt hem arrogant, de andere nonchalant. In Luik is hij dan weer nummer één in de populariteitspoll – niemand komt in de buurt. De lokale chouchou. Wat er allemaal van zij: hij is een fijne gesprekspartner. De wereld door de ogen van Mehdi Carcela (31), voor eeuwig een vrijbuiter.