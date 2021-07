De uittocht uit Luik: spelers worden verkocht en ballast moet overboord uit financiële noodzaak

Belgisch voetbal Harde kern Standard scherp in open brief aan bestuur: “De club is een schim van zichzelf”

21 mei De fanatieke supporters van Standard zijn de malaise bij hun club meer dan beu. De harde kern besloot het heft in eigen hand te nemen en schreef een open brief gericht aan het bestuur van de club. “We hebben vele mooie verhaaltjes en excuses gehoord, maar we gaan wel van teleurstelling naar teleurstelling.”