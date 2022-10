De trainer die zijn spelers op café stuurde. Hoe Ronny Deila een zieltogend Standard weer op de rails kreeg

Standard En of er werk aan de winkel is bij Standard: Rouches hunkeren naar vers bloed, ervaren spelers ergeren zich aan gedrag Amallah en Raskin

We need to talk about Standard. Vier maanden na de Amerikaanse overname heeft de gevallen grootmacht de start van het nieuwe seizoen gemist en is het optimisme bij de Luikse burger alweer verdwenen. Een heleboel transfers moeten voorkomen dat de Rouches verder afglijden in het klassement en de verhoudingen binnen de spelersgroep herstellen. Werk aan de winkel dus.

24 augustus