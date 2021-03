De ‘mood swings’ van Standard: Rouches komen al seizoenen lang niet verder dan vier op een rij

Standard Een inschat­ting van de harde communica­tie van Mbaye Leye: ‘t is dansen op een slappe koord

2 maart Het rommelt opnieuw in Luik. Mindere resultaten, play-off 1 dat weg is en fans die morren. Trainer Mbaye Leye triggert zijn manschappen al een paar weken met felle uitspraken. In de hoop een schokeffect te creëren? Een inschatting van zijn communicatie.