De eigenzinnige kijk van Selim Amallah, draaischijf bij Standard: “Voetbal is te veel business geworden”

Standard Hertest 'redt' Rouches, al moet Montanier wel puzzelen en het morgen zonder Laifis zien te rooien

4 november Ze zijn er redelijk lang van gespaard gebleven op l'Académie. Tot twee weken geleden. Toen Nicolas Raskin, Moussa Sissako en Michel-Ange Balikwisha besmet bleken met het coronavirus. Later volgden nog Lestienne, Tapsoba en Shamir. Afgelopen weekend was het dan de beurt aan Pavlovic. Verspreide cases. Zoals dat in wel meer clubs het geval is en was.