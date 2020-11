Coucke gekozen als peter voor z’n zoon, Ferrari-liefhebber en manager van het jaar: wie is Fornieri, van wie Standard de centen goed had kunnen gebruiken?

Standard Vojvoda naar Torino, Standard vangt circa 5,5 miljoen voor verdediger

24 augustus Niet Atalanta, maar Torino is de nieuwe ploeg van Mergim Vojvoda (25). De Standard-verdediger tekent in principe voor vijf jaar bij de Italiaanse club. Eerder toonde ook Atalanta concrete interesse in de Kosovaarse international - er was zelfs een persoonlijk akkoord, maar de clubs kwamen er niet uit.