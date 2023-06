Carl Hoefkens wordt na Brugs ontslag nieuwe coach Standard, krijgt hij Yaya Touré als zijn assistent?

Hoefkens werd in 2019 assistent-trainer bij Club Brugge, nadat hij in de nadagen van zijn actieve carrière ook nog voor blauw-zwart had gespeeld. Vorig seizoen kreeg hij dan zijn kans in het Jan Breydel. Als opvolger van Alfred Schreuder, die Club naar een derde opeenvolgende landstitel had geleid, mocht hij aan het seizoen als hoofdcoach beginnen. Dat begon goed, met winst in de Supercup en vooral een historisch snelle kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Maar in de competitie bleef het goede voetbal uit en toen ook de resultaten steeds minder werden, kreeg Hoefkens op 28 december na een draw tegen OH Leuven de bons.