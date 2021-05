Bestuur Standard heeft werk voor de boeg: contractonderhandelingen met smaakmakers verlopen stroef

Arnaud Bodart heeft zich de voorbije seizoenen ontwikkeld tot een stabiele nummer één voor de Rouches. En dat wilde de Luikse club belonen met een nieuwe contractverlenging - hij verlengde al eens in september 2019 tot juni 2023. In november zaten beide partijen voor het eerst en voor het laatst samen. Een akkoord werd nog niet gevonden. Ook de gesprekken met Nicolas Raskin zijn intussen aangeknoopt. De middenvelder brak het afgelopen jaar helemaal door en ligt vast tot juni 2022. Michel-Ange Balikwisha (2023) hopen ze in Luik evenzeer langer aan zich te binden.

Het Luikse bestuur heeft met andere woorden nog werk voor de boeg. En zij hebben de sleutel in handen. Aan uitgaande zijde zal hetzelfde principe gehanteerd worden als tijdens de wintermercato. De spelers die niets of amper iets bijbrengen én grote contracten hebben, moeten vertrekken. Liefst op definitieve basis. Zoals dat het geval was voor Avenatti en Boljevic in januari. Ook Sylvestre, William Balikwisha en Joachim Carcela - deze week naar de B-kern gestuurd - mogen beschikken. In principe wordt er ook een definitieve oplossing gezocht voor Obbi Oulare. De aanvaller traint momenteel mee bij de U21 zonder uitzicht op een integratie in de A-kern.