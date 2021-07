Balikwisha spreekt voor het eerst na verbreken contract: “Ik hoef me niet te schamen, ik heb niets illegaals gedaan”

STANDARDMichel-Ange Balikwisha heeft in Sudpresse voor het eerst gereageerd op de hetze rond zijn transfersoap. Hij gebruikte de wet van ’78 om zijn contract bij Standard te verbreken en een transfer naar Antwerp te forceren. “Ik heb het recht om over mijn eigen carrière te beslissen.”

Balikwisha bijt in Sudpresse van zich af over het verbreken van zijn contract. “Ik hoef me niet te schamen. Ik heb niets illegaals gedaan. Ik wilde gewoon absoluut naar Antwerp, omdat er garantie is op speeltijd voor mij en ik er mij kan ontwikkelen. De concurrentie in Brugge vreesde ik zeker niet. Het is alsof alles mijn fout is, terwijl de mensen enkel het statement van Standard gelezen hebben.”

Hij vertelt daarop zijn versie van de feiten. “Toen ik bij de nationale U21 zat, kreeg ik een telefoontje uit Brugge waarin ik te horen kreeg dat de clubs een akkoord bereikt hadden. Ik was verrast, aangezien niemand bij Standard me op de hoogte had gebracht. Standard bleef mij hun wil opleggen, zonder rekening te houden met wat ik zelf wilde. Antwerp deed Standard een goed bod. Maar Standard dacht er anders over. Ik heb het recht om over mijn eigen carrière te beslissen.”

Balikwisha vertelt ook dat hij Standard niet per se wilde verlaten, maar een contractverlenging kwam niet uit de bus. “Omwille van de financiële problemen wilde Standard me laten vertrekken. Ik had hen graag geld opgeleverd, maar ze hebben nooit rekening gehouden met mijn eigen wensen. En nu? Ik weet het niet. Ik blijf me alleen voorbereiden op het nieuwe seizoen tot de rust weerkeert.”

