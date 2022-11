Amokmaker met hart van goud: in het hoofd van Nicolas Raskin, de man die zich in WK-selectie ziet

Standard Sporteco­noom over Standard, topclub in vrije val: “Als het niet oplet, kan het de eerste grote club zijn die failliet gaat”

Standard lijkt meer dan ooit een club in vrije val. In de jaarrekening van het voorbije boekjaar, die RTBF al kon inkijken, staat te lezen dat de Rouches bijna twintig miljoen euro verlies boekten. “Als Standard niet oppast, kan het wel eens de eerste topclub in ons land worden die valt”, waarschuwt sporteconoom Trudo Dejonghe.

