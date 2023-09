Club Brug­ge-supporter reageert na vermeende aanranding van barmeisje in Spanje: “Ik zou zoiets nooit doen”

De Club Brugge-supporter die donderdagnamiddag werd opgepakt in Pamplona voor de vermeende aanranding van een barmeisje is op de terugweg naar huis. De 47-jarige man begrijpt niet waarom hij een nacht moest doorbrengen in de cel. “Ik heb niets misdaan”, klinkt het. Mogelijk staat hem wel nog een proces te wachten.