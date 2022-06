Zuster Marie-Augustine is 107: “Altijd vroeg uit de veren en vroeg naar bed”

Benedicta werd geboren op 2 juni 1915 en is afkomstig van Beveren bij Roeselare. Op haar 26ste, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, trad ze in bij de zusters in Westrozebeke. Ze volgde een opleiding aan de normaalschool en gaf er vele jaren les. Later werd ze ook zuster-overste en ze stond meer dan tien jaar aan het hoofd van het rusthuis naast het klooster. Die verantwoordelijkheid had ze tot 1990. Sinds haar 85ste is ze op rust. Al betekent dat niet dat ze stilzit. Integendeel.

Bezige bij

“Ze is misschien niet meer van de jongste, maar ze is een toonbeeld van naarstigheid”, vertelt zuster Callewaert. “Altijd is ze bezig. Vroeg uit de veren, vroeg naar bed en goed eten is haar motto. Om half zes ‘s morgens is ze al wakker en om negen uur ‘s avonds kruipt ze terug onder de wol. Een middagdutje hoort er ook wel bij, maar nog elke dag leest ze de krant, kijkt ze naar televisie en ze maakt ook vaak een wandelingetje met haar rollator in de tuin. Lange wandelingen zitten er niet meer in, maar ze vindt het heel belangrijk om te blijven bewegen. Het is haar lang leven, zegt ze zelf.”