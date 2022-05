Zombietrail en Camping Eugene bundelen de krachten voor dubbelevenement: “Kerstliedjes, kerstman en The Sound of Music in volle zomer”

Na drie succesvolle edities van de Zombietrail en nadat de vierde editie in 2020 afgelast werd, gooit de vzw het nu over een heel andere boeg. “We vonden allemaal dat het tijd was voor iets nieuws”, legt Wouter Van Vooren uit. “We droomden al langer van een zomers evenement en tegelijk merkten we ook wel dat het wat moeilijker werd om vrijwilligers te motiveren voor de Trail. Daarom gaan we vanaf dit jaar voor ‘Fiesta Loca’, een zomerbar die elk jaar in het teken van een ander thema zal staan. Aangezien we met z’n allen toch wat kerstsfeer hebben moeten missen de voorbije twee jaar, zetten we de kalender even op z’n kop. Exact een half jaar voor (of na) kerst organiseren we een winters evenement.”

Vanaf 17.30 uur worden de mensen verwelkomd door de kerstman en zijn elfjes. In afwachting van de hoofdoptredens wordt het publiek opgewarmd door Schierveldekoor Amigrande of kan men samen met straattheaterartistiesten van De Nonkels genieten van kerstfilms zoals The Sound of Music in de sofa. Om 20 uur is er een optreden van The Shagadeers, gevolgd door Los Callejeros om 21.30 uur. Professor P en meneer Eugène sluiten de avond af met een DJ-set en tussen de optredens door duiken er tussen het publiek theateracts op van Productions & Zonen. Zo zal een oma enveloppes uitdelen aan kindjes die hun nieuwjaarsbrief meebrengen. Fiesta Loca vindt plaats op de weide tussen het speelbos en de café De Weunwaegne langs de Ieperstraat in Staden. Je betaalt 5 euro inkom.

Camping Eugène maakt comeback

Maar als je de dag voordien op dezelfde plek komt overnachten betaal je amper 2 euro. Fiesta Loca wordt namelijk gecombineerd met Camping Eugène, het gezinsvriendelijke kampeerevenement van de ouderverenigingen van de scholen uit (groot-)Staden. Daarbij blijft de succesformule uit 2018 behouden. “Alle kleuters en lagereschoolkinderen zijn met hun (groot)ouders welkom voor een kampeeravond in eigen tent”, gaat Wouter verder. “Op vrijdagavond zorgen de vrienden van meneer Eugène voor allerhande activiteiten. Zo zijn er demonstraties van Circus Giraf, zorgen we voor een mountainbikeparcours door het bos, voor glitterkapsels en samen mocktails maken. Om 19 uur is er een optreden van Zonder Bandjes en zij sluiten rond 22.30 uur ook de avond terug af rond het kampvuur. ‘s Morgens is er een gezamenlijk ontbijt en zijn we klaar voor de vakantie. Inschrijven kan voor 5 euro (voor 1 hamburger en ontbijt), of 7,5 euro (2 hamburgers en ontbijt). Er is ook een vegetarisch alternatief en alle kinderen krijgen een ijsje.

Nu al staat vast dat het tweeluik volgend jaar een vervolg krijgt. Op 30 juni 2023 vindt Camping Eugene plaats in Oostnieuwkerke, opnieuw meteen gevolgd door de thematische zomerbar Fiesta Loca op 1 juli. Zo proberen beide organisaties enerzijds hun kosten te drukken na twee harde coronajaren, maar anderzijds ook elkaar te versterken. Meer info en inschrijven via www.campingeugene.be en www.fiestalocastaden.be.