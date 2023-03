Zijn de huurprijzen in Staden bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

12 maanden celstraf voor man die tienermeis­jes betast op café

Twee tienermeisjes dienden klacht in tegen een 33-jarige man zonder vast adres in België. In Roeselaarse cafés greep hij hen ongepast bij de borsten of kneep in hun achterwerk als ze passeerden. De man kwam niet opdagen voor zijn proces en is nu veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf.