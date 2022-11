Winterse pop-upwinkel van ‘Knapzak’ strijkt voor tweede editie neer in Bruggestraat

De vier organiseerden in december 2021 met succes een eerste keer een pop-up met eigen handgemaakte spulletjes in de Statiestraat en daar breien ze nu een vervolg aan. “Het was wel wat zoeken naar een geschikte plek”, vertelt pottenbakster Elise. “Een ludiek filmpje op sociale media, waarin we uitlegden dat we dakloos waren, bracht echter redding. We zijn heel blij dat Joke en Wim van Vana-Construct zo vrij zijn om ons te ontvangen en hun hoeve openzetten. Niet alleen is het een pracht van een locatie, het is ook een pak ruimer dan vorig jaar, waardoor we ons aanbod ook kunnen uitbreiden.”