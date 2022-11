Willemsfonds strikt abdominaal chirurg voor voordracht rond toiletproblemen

Van Geluwe groeide op in Oostnieuwkerke en is abdominaal chirurg in AZ Groeninge Kortrijk en in het UZ Leuven. Hij wordt er dagelijks geconfronteerd met patiënten die zich schamen over hun aandoeningen. Volgens Van Geluwe excuseren heel wat patiënten zich zelfs voor hun toiletproblemen, die variëren van ongemakken tot moeilijke stoelgang. Over dat onderwerp, waar hij ook een boek over schreef, komt de arts praten in Staden. De voordracht start om 19 uur en kost 10 euro per persoon (inclusief glaasje cava). Wie dat wil, kan de lezing combineren met een etentje in Maison 3 voor de totaalprijs van 42 euro. Er is keuze tussen chateaubriand of zalm. Inschrijven (met vermelding van vis of vlees) kan nog tot 25 november via storting op BE 32 3850 0631 8302